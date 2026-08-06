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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus während Urlaubsabwesenheit

Bad Sassendorf (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Sälzerschule eingebrochen.

Eine Angehörige der Hauseigentümer bemerkte bei ihrer täglichen Kontrolle des Hauses mehrere durchwühlte Schubladen im Erdgeschoss und verständigte die Polizei. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter vermutlich über ein Kellerfenster Zutritt zum Gebäude. An einem der Fenster konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Im gesamten Haus waren zahlreiche Schränke und Schubladen geöffnet und offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden, da die Hauseigentümer zunächst von ihrer Urlaubsreise zurückkehren mussten.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Zur Salzerschule beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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