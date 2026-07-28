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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW kommt von Fahrbahn ab - Insassen verletzt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Montagabend (27.07.2026), gegen 21:50 Uhr, war ein 28-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Gespann auf der A65 in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Auf dem aufgrund von Bauarbeiten aktuell gesperrten Teilstück zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Baustellenfahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und in der Böschung unterhalb der Fahrbahn zum Stehen. Der 28-Jährige wurde hierbei leicht, seine 25-jährige Beifahrerin schwerer verletzt. Beide wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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