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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Handwerker bestehlen Ehepaar - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Mittwoch, dem 6. August, wurden 85-jährige Eheleute aus Soest Opfer eines Trickdiebstahls durch falsche Handwerker. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten Bargeld sowie eine EC-Karte und hoben anschließend einen hohen Geldbetrag vom Konto der Geschädigten ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Geschädigten am Morgen im Internet nach einem Elektriker und nahmen telefonisch Kontakt zu einer vermeintlichen Firma auf. Gegen 14 Uhr erschienen zwei Männer an der Wohnanschrift im Schwemeckerweg und gaben an, eine defekte Lampe im Keller reparieren zu wollen. Während der Arbeiten befand sich auch eine Haushaltshilfe im Haus.

Nachdem die Männer die Örtlichkeit zunächst verlassen hatten, kehrten sie unter einem Vorwand zurück und führten weitere vermeintliche Reparaturarbeiten durch. Anschließend stellten sie eine Rechnung über 90 Euro aus und boten die Bezahlung per EC-Karte an einem mitgeführten Kartenlesegerät an. Hierbei gab der Geschädigte seine PIN ein. Kurz darauf verließen die beiden Männer die Anschrift.

Erst später bemerkten die Geschädigten, dass eine EC-Karte sowie Bargeld aus den Geldbörsen fehlten. Zudem wurden im Online-Banking unberechtigte Abbuchungen und Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro festgestellt.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

   - männlich
   - etwa 30 Jahre alt
   - europäisches Erscheinungsbild
   - groß und kräftig
   - schwarze Arbeitskleidung
   - sprach akzentfreies Deutsch

Tatverdächtiger 2:

   - männlich
   - Ende 20
   - europäisches Erscheinungsbild
   - mittelgroß und kräftig
   - schwarze Arbeitskleidung
   - sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch

Ob die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schwemeckerwegs gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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