Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lackschaden am Auto

Meiningen (ots)

Ein Autofahrer parkte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend seinen grauen Pkw Skoda auf einem Parkplatz vor einem Wohnblock in der Oberen Kaplaneistraße in Meiningen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im vorderen rechten Bereich gegen den Skoda, weshalb Sachschaden entstand. Ohne den Geschädigten oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0176589/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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