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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Unfall mit zwei Motorrädern

Rüthen (ots)

Zwei Motorradfahrer wurden am Mittwochvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall bei Rüthen-Altenrüthen verletzt.

Ein 20-Jähriger und ein 24-Jähriger, beide aus Paderborn, fuhren gegen 10:25 Uhr mit ihren Motorrädern hintereinander auf der L 735 in Fahrtrichtung Altenrüthen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten sie nach einer Linkskurve zu weit mittig auf die Fahrbahn, sodass sie dem entgegenkommenden Traktor eines 19-Jährigen Rütheners ausweichen mussten.

Dadurch kollidierte die KTM des 20-Jährigen zunächst mit einem Leitpfosten und dann mit einem Baum. In der Folge stürzte auch der 24-Jährige mit seiner Husqvarna. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Notarzt konnte Lebensgefahr nicht ausschließen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der 19-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das VU-Team des Polizeipräsidiums Dortmund übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Die L 735 war währenddessen voll gesperrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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