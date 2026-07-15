Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Brände im Uferbereich - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2026, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 11:30 Uhr zu einem Brand im Bereich der Taucherbucht in Möhnesee-Delecke gerufen.

Vor Ort wurden zwei Brandstellen festgestellt. Am ersten Brandort, südlich der Taucherbucht im Bereich des Hundestrandes, waren bereits etwa ein Quadratmeter Wiese sowie ein Baumstamm in Brand geraten. Das Feuer war beim Eintreffen der Polizei bereits gelöscht.

Am zweiten Brandort, westlich der Taucherbucht im Uferbereich, brannten ein Baumstumpf sowie eine etwa ein Quadratmeter große Waldfläche. Die Freiwillige Feuerwehr Möhnesee löschte den Brand.

Nach Angaben der eingesetzten Feuerwehrkräfte war es bereits am selben Morgen gegen 06:45 Uhr an der ersten Brandstelle zu einem gleichgelagerten Einsatz gekommen. Dort war ebenfalls ein Baumstumpf in Brand geraten und durch Zeugen entdeckt worden. Gegen 11:30 Uhr erfolgte die erneute Alarmierung zu der zweiten Brandstelle.

Hinweise auf einen möglichen Verursacher konnten vor Ort nicht erlangt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit weist die Polizei darauf hin, dass bereits kleinste Zündquellen ausreichen können, um Vegetations- und Waldbrände auszulösen. Offenes Feuer, das Wegwerfen von Zigarettenkippen sowie andere fahrlässige Handlungen können schwerwiegende Folgen für Mensch, Natur und Einsatzkräfte haben. Wer einen Brand oder eine Rauchentwicklung feststellt, sollte unverzüglich die Feuerwehr über den Notruf 112 verständigen.

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