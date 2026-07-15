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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Dachgeschosswohnung

Werl (ots)

Eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Werl war am Dienstag Ziel eines Einbruchs.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 9:10 und 12:20 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zugang zu der Wohnung und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Goldschmuck gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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