Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeuge beobachtet Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Warstein-Suttrop (ots)

Dank des aufmerksamen Handelns eines Zeugen hat die Polizei am Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) zwei mutmaßliche Ladendiebe auf dem Parkplatz eines Discounters in Suttrop vorläufig festgenommen.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 35-jährigen und einen 44-jährigen rumänischen Staatsangehörigen aus Sülzetal.

Gegen 17:58 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er einen verdächtigen Ablauf im Eingangsbereich des Marktes beobachtet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte einer der Tatverdächtigen eine mit Waren gefüllte Einkaufstasche durch die Schiebetür im Eingangsbereich abgestellt. Wenig später nahm der zweite Tatverdächtige die Tasche an sich, stellte sie in einen Einkaufswagen und verließ damit den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen.

Anschließend brachte er die Einkaufstasche zu dem auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeug der beiden Männer und verstaute sie im Kofferraum. Den Einkaufswagen stellte er anschließend zurück und hielt sich weiterhin im Bereich des Marktes auf, während sich der zweite Tatverdächtige noch im Geschäft befand. Der Zeuge beobachtete den gesamten Ablauf und informierte umgehend die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen auf dem Parkplatz den Zeugen sowie das verschlossene Fahrzeug der Tatverdächtigen an. Einer der Männer konnte kurze Zeit später ebenfalls auf dem Parkplatz angetroffen werden, der zweite wurde wenig später durch weitere Polizeibeamte im Verkaufsraum des Discounters festgestellt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten sieben Einkaufstaschen, die mit einer Vielzahl von Lebensmitteln und Drogerieartikeln gefüllt waren. Darunter befanden sich unter anderem Kaffee, Süßwaren, Deodorants, Hautpflegeprodukte, Waschmittel und Sonnencreme. Der Gesamtwert der sichergestellten Waren beläuft sich nach ersten Feststellungen auf rund 2.611 Euro. Der überwiegende Teil der Waren konnte dem Discounter zugeordnet werden. Die Ermittlungen zur Herkunft einzelner weiterer Produkte dauern an.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat geführt.

Die Kreispolizeibehörde bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen. Nur durch seine genaue Beobachtung, seine Zivilcourage und die sofortige Verständigung der Polizei konnten die Tatverdächtigen noch am Tatort festgestellt und festgenommen werden.

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig aufmerksame Bürgerinnen und Bürger für eine erfolgreiche Strafverfolgung sind.

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