POL-SO: Zeuge beobachtet Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Bilder

Werl (ots) - Eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße in Werl war am Dienstag Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 9:10 und 12:20 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zugang zu der Wohnung und durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Goldschmuck gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort ...

mehr