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POL-SO: Zeuge beobachtet Ladendiebstahl - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Bilder

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Warstein-Suttrop (ots)

Zur heute veröffentlichten Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6314745

gibt es noch zwei Bilder.

Diese dürfen gerne im Rahmen der Berichterstattung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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