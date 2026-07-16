Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad - eine Person verletzt

Soest (ots)

Am Mittwochabend (15. Juli 2026) kam es gegen 22:40 Uhr auf dem Freiligrathwall zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad.

Ein 41-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Pkw den Freiligrathwall in Fahrtrichtung Jakobitor. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz "Jakobitor" kollidierte er mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad einer 66-jährigen Frau aus Welver.

Die Zweiradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem 41-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert, der einer Blutalkoholkonzentration von über einem Promille entspricht. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell