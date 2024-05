POL-SI: Zwei Polizisten bei Widerstand leicht verletzt - #polsiwi

Bad Laasphe (ots) - Am gestrigen Abend ist es in einer 30er-Zone in Bad Laasphe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde eine 37-Jährige leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mitsubishi-Fahrer war mit seinem PKW mitsamt Anhänger auf der Straße "In der Grube" unterwegs. Im Kreuzungsbereich "In der Grube" / "Thüringer Weg" missachtete nach bisherigen Erkenntnissen ...

mehr