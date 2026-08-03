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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Verletzter nach Motorradsturz

Attendorn (ots)

In Eichen auf der Listertalstraße (L708) kam am Samstag, 1. August, gegen 19 Uhr ein Motorradfahrer zu Fall. In einer Kurve vor der Einmündung zur Straße "Im Siepen" in Fahrtrichtung Windebruch verlor der 21-Jährige nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach der ersten Einschätzung der Polizei auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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