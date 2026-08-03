PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zweier Motorräder

Wenden (ots)

In Gerlingen an der Einmündung Koblenzer Straße / Elbener Straße kam es am 2. August gegen 18.46 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Zweirad auf der Koblenzer Straße in Richtung Wenden und wollte nach links in die Elbener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 42-jährigen Motorradfahrer zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der 42-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde, wollte sich der 62-Jährige eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 12:27

    POL-OE: Zusammenstoß Fußgänger und Pedelec

    Wenden (ots) - Am Sonntag, 2. August, um 11.57 Uhr wurde Polizeibeamten ein Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße gemeldet. Ein 58-Jähriger, der mit seinem Pedelec den Radweg neben der L512 in Fahrtrichtung Freudenberg unterwegs war touchierte seitlich einen 48-jährigen Fußgänger. Dieser war aus bislang unbekannter Ursache auf den Radweg getreten. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 23:49

    POL-OE: Tödlicher Motorradunfall

    Kirchhundem (ots) - Am 02.08.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lennestädter mit seinem Motrorrad die L728 von Kreuztal-Hilchenbach kommend in Fahrtrichtung Kirchhundem-Brachthausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam er, aus noch ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbah ab. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke. Das Motorrad wurde weiter über die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 18:10

    POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

    Olpe (ots) - Am 02.08.2026 um 16:08 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des "Spaghettiknoten" in Olpe. Eine 30-Jährige Mercedesfahrerin aus Wuppertal befuhr die Abfahrt von der B54 zur L512 in Fahrtrichtung Olpe. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte sie auf der L512 ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah sie den auf der L512 befindlichen Porsche eines 65-Jährigen aus Gummersbach, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren