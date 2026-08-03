Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zweier Motorräder

Wenden (ots)

In Gerlingen an der Einmündung Koblenzer Straße / Elbener Straße kam es am 2. August gegen 18.46 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Zweirad auf der Koblenzer Straße in Richtung Wenden und wollte nach links in die Elbener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 42-jährigen Motorradfahrer zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der 42-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde, wollte sich der 62-Jährige eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell