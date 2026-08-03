PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Tödlicher Motorradunfall vom Sonntag

Kirchhundem (ots)

Am Sonntag, 2. August, kam es gegen 18:35 Uhr auf der L728 zwischen Hilchenbach und Brachthausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer verstarb (wir berichteten). Während die Ermittlungen zur Unfallursache weiterhin laufen, sucht das Verkehrskommissariat zusätzlich Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

Zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6325813

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 12:28

    POL-OE: Zusammenstoß zweier Motorräder

    Wenden (ots) - In Gerlingen an der Einmündung Koblenzer Straße / Elbener Straße kam es am 2. August gegen 18.46 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Zweirad auf der Koblenzer Straße in Richtung Wenden und wollte nach links in die Elbener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 42-jährigen Motorradfahrer zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 12:27

    POL-OE: Zusammenstoß Fußgänger und Pedelec

    Wenden (ots) - Am Sonntag, 2. August, um 11.57 Uhr wurde Polizeibeamten ein Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße gemeldet. Ein 58-Jähriger, der mit seinem Pedelec den Radweg neben der L512 in Fahrtrichtung Freudenberg unterwegs war touchierte seitlich einen 48-jährigen Fußgänger. Dieser war aus bislang unbekannter Ursache auf den Radweg getreten. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 23:49

    POL-OE: Tödlicher Motorradunfall

    Kirchhundem (ots) - Am 02.08.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lennestädter mit seinem Motrorrad die L728 von Kreuztal-Hilchenbach kommend in Fahrtrichtung Kirchhundem-Brachthausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam er, aus noch ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbah ab. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke. Das Motorrad wurde weiter über die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren