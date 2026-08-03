POL-OE: Zeugen gesucht: Tödlicher Motorradunfall vom Sonntag
Kirchhundem (ots)
Am Sonntag, 2. August, kam es gegen 18:35 Uhr auf der L728 zwischen Hilchenbach und Brachthausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer verstarb (wir berichteten). Während die Ermittlungen zur Unfallursache weiterhin laufen, sucht das Verkehrskommissariat zusätzlich Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.
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