POL-OE: Zeugen gesucht: Tödlicher Motorradunfall vom Sonntag

Wenden (ots) - In Gerlingen an der Einmündung Koblenzer Straße / Elbener Straße kam es am 2. August gegen 18.46 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern. Ein 62-jähriger Mann fuhr mit seinem Zweirad auf der Koblenzer Straße in Richtung Wenden und wollte nach links in die Elbener Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 42-jährigen Motorradfahrer zusammen. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen ...

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