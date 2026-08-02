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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tödlicher Motorradunfall

Kirchhundem (ots)

Am 02.08.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Lennestädter mit seinem Motrorrad die L728 von Kreuztal-Hilchenbach kommend in Fahrtrichtung Kirchhundem-Brachthausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam er, aus noch ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbah ab. Dort kollidierte er mit einer Schutzplanke. Das Motorrad wurde weiter über die Fahrbahn geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch vor Ort. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich./RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Dir GE / FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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