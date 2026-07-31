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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Verkehrsgefährdendes Verhalten und Unfallflucht

Olpe (ots)

Am 29. Juli gegen 13.30 Uhr waren Polizeibeamte im Kreisverkehr "In der Wüste" in Olpe in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihnen ein nicht angeschnallter Autofahrer auf der Gegenfahrbahn auffiel.

Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Sie wendeten deshalb den Streifenwagen. Daraufhin beschleunigte ein BMW, der sich hinter dem zu kontrollierenden Fahrzeug befand. Die Polizeibeamten folgen dem Auto. Im weiteren Verlauf der Fahrt überholte der BMW trotz durchgezogener Fahrbahnlinie mehrere andere Fahrzeuge und missachtete mehrfach geltende Verkehrsvorschriften. Die Überholvorgänge erfolgten teilweise in Bereichen mit unübersichtlicher Verkehrslage und Kurven, sodass es dabei zu Gefährdungen entgegenkommender Fahrzeuge gekommen sein soll.

Die Beamten waren aufgrund der Fahrweise des Fahrzeugführers nicht in der Lage, zu dem Fahrzeug aufzuschließen. Der Sichtkontakt ging schließlich auf Höhe "Kirchesohl" vollständig verloren. Später kollidierte das Auto an der Einmündung Eichhagener Straße / L512 mit einer Verkehrsinsel. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Polizeibeamte den Mann schließlich antreffen. Nun arbeitet die Polizei an der vollständigen Aufklärung des Sachverhaltes.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen - insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmende - die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 0 27 61/9 26 90 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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