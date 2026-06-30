Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bothfeld: 18-Jähriger bei Messerangriff verletzt - Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Hannover (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 30.06.2026, ist ein 18-Jähriger im hannoverschen Stadtteil Bothfeld bei einem Messerangriff verletzt worden. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geriet ein 40-jähriger Mann gegen 00:05 Uhr in einer Wohnung im Stargarder Weg mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit. Während der Auseinandersetzung kam der 18-jährige Sohn der Frau dazu.

Als der 18-Jährige die Wohnung betrat, griff ihn der 40-jährige Tatverdächtige unvermittelt mit einem Messer an und stach auf ihn ein. Dabei erlitt der junge Mann eine Stichverletzung. Erst als die Schwester des Verletzten den Polizeinotruf wählte, ließ der 40-Jährige von ihm ab und flüchtete aus der Wohnung. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern an. /dok, pol

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