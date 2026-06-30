Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen/Garbsen: Unbekannter flüchtet mit Motocross-Motorrad vor der Polizei - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Motocross-Motorrads hat sich am Sonntagnachmittag, 28.06.2026, einer Verkehrskontrolle entzogen und sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Langenhagen und Garbsen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Kennzeichenmissbrauchs und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei gegen 15:46 Uhr in der Straße Alt-Engelbostel ein auffällig grell orangefarbenes Motocross-Motorrad mit teilweise abgeklebtem Kennzeichen. Als die Einsatzkräfte den Fahrer kontrollieren wollten, beschleunigte dieser und entzog sich der Verkehrskontrolle.

Die Flucht führte zunächst über einen Feldweg in Richtung Garbsen-Heitlingen. Dort setzte der Fahrer seine Fahrt unter anderem mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h fort. Im verkehrsberuhigten Bereich der Husarenstraße in Garbsen-Stelingen fuhr er mit etwa 60 km/h. Anschließend verlor die Polizei das Motorrad aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Der unbekannte Fahrer wird als jüngere Person mit schlanker bis normaler Statur beschrieben. Er trug einen schwarzen Helm mit stark abgedunkeltem Visier. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein älteres, grell orangefarbenes Motocross-Motorrad. Das verwendete Kennzeichen war zweireihig. Das Ortskürzel "H" konnte noch erkannt werden, die zweite Kennzeichenzeile war abgeklebt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Motorrad, dessen Fahrer oder zur Fluchtstrecke geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109-4215 zu melden. /dok, trim

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