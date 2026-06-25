Feuerwehr Witten

FW Witten: Fassadenteile lösen sich von Wohngebäude - Keine Verletzten

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Witten (ots)

Am 24.06.2026 wurde die Feuerwehr gegen 14 Uhr zu einem Wohngebäude im Bereich Annenstraße alarmiert. Grund des Einsatzes waren Teile der Gebäudefassade, die sich gelöst hatten und auf die öffentliche Verkehrsfläche gestürzt waren.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Mehrere Fassadenteile waren von der Außenwand abgegangen und auf die Straße gefallen. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Personen im Gefahrenbereich. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle wurde umgehend abgesichert und der betroffene Bereich weiträumig gesperrt. In Zusammenarbeit mit den eingesetzten Fachberatern erfolgte eine erste Begutachtung des Gebäudes. Aufgrund der festgestellten Schäden darf das Haus derzeit nicht bewohnt werden.

Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner konnten vorübergehend bei Freunden, Bekannten und Hotels unterkommen.

Neben der Feuerwehr waren das Technische Hilfswerk (THW), die Polizei sowie das Bauordnungsamt vor Ort. Gemeinsam wurden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur weiteren Beurteilung der Gebäudesicherheit abgestimmt.

Zur Ursache der Fassadenschäden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Untersuchungen erfolgen durch die zuständigen Stellen.

Die Annenstraße bleibt bis auf Weiteres zwischen Westfalenstraße und Rudolf-König Straße gesperrt.

Einsatzende: 20:41

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr, THW, Polizei, Bauordnungsamt, Tiefbauamt

Einsatzleiter

Daniel Müller

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