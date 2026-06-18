FW Witten: Folgemeldung Garagenbrand
Witten (ots)
Die Maßnahmen der Einsatzkräfte zeigten schnell Wirkung, ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte erfolgreich verhindert werden. Mittlerweile konnte "Feuer aus" von der Einsatzstelle gemeldet werden. Aktuell sind die 21 Einsatzkräfte vor Ort noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wird weiterhin durch die Löscheinheit Hölzer und Mitte sichergestellt.
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S.Jäger
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