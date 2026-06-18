FW Witten: Folgemeldung Garagenbrand

Witten (ots) - Am Freitagabend ist es in Witten ab ca. 20:00 Uhr aufgrund der Unwetterlage zu einer Vielzahl von Einsätzen im Stadtgebiet gekommen. Insgesamt resultierten aus den Folgen der Gewitterzelle 15 Einsätze für die Feuerwehr, darunter abgeknickte Bäume sowie Wasser auf Fahrbahnen und in Gebäuden. Bei dem Versuch, eine überflutete Straße zu durchfahren, blieb ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Wasser stecken. Die Person kletterte auf das Fahrzeugdach und ...

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