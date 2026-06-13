Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: grusliger Fund

Erfurt (ots)

Am 12.06.2026 gegen 11:00 Uhr machten Arbeiter im Erfurter Südpark einen grausigen Fund. Im Zuge von Tiefbauarbeiten mittels eines Baggers im Bereich der Basketballhalle legte ein 32-Jähriger einen einzelnen Schädelknochen frei. Er meldete den Fund und informierte die Polizei. Die Bauarbeiten wurden pausiert. Durch die eingesetzte Kriminalpolizei und einen Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie wurde aufgrund des Zustands des Schädels eine längere Liegezeit attestiert. Da der heutige Südpark auf dem Gelände des bis 1978 betriebenen Erfurter Südfriedhofs errichtet wurde, kommt es bei Baumaßnahmen im dortigen Bereich häufiger zu Knochenfunden. Eine zugrundeliegende Straftat wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. (MF)

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