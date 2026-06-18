Feuerwehr Witten

FW Witten: Brennt PKW in Garage

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Witten (ots)

Die Feuerwehr Witten befindet sich aktuell im Ortsteil Heven im Einsatz. Dort ist es in einer Garage zu einem PKW Brand gekommen. Da die Garage unmittelbar an ein Wohnhaus grenzt, wurde von den Einsatzkräften umgehend eine Riegelstellung aufgebaut um eine Brandausbreitung zu verhindern. Die Feuerwehr Witten ist aktuell mit den Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Mitte im Einsatz. Die verwaiste Hauptwache wird von der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Hölzer besetzt um den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher zu stellen.

Weitere Meldungen folgen.

Lagedienst

S.Jäger

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