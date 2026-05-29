Feuerwehr Witten

FW Witten: Starkregen in Witten

Witten (ots)

Am Freitagabend ist es in Witten ab ca. 20:00 Uhr aufgrund der Unwetterlage zu einer Vielzahl von Einsätzen im Stadtgebiet gekommen. Insgesamt resultierten aus den Folgen der Gewitterzelle 15 Einsätze für die Feuerwehr, darunter abgeknickte Bäume sowie Wasser auf Fahrbahnen und in Gebäuden.

Bei dem Versuch, eine überflutete Straße zu durchfahren, blieb ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Wasser stecken. Die Person kletterte auf das Fahrzeugdach und wurde von dort aus von den Kräften der Feuerwehr unverletzt gerettet.

Die Löscheinheit Mitte besetzte aufgrund der besonderen Lage zusätzlich zu den Kräften der Berufsfeuerwehr die Hauptwache. Weiterhin besetzten die Einheiten Stockum, Bommern, Herbede und Hölzer vorsorglich die Gerätehäuser und wurden einsatzbezogen entsprechend von dort aus alarmiert. Insgesamt waren ca. 40 Kräfte der Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Löschzug der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Gegen 22:00 Uhr konnten die unwetterbedingten Einsätze abgeschlossen werden.

Klos

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