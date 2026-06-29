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POL-H: Burgdorf: Wohnmobil entwendet - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter/Täterinnen haben zwischen Donnerstagabend, 25.06.2026 gegen 22:00 Uhr, und Freitagmorgen, 26.06.2026 gegen 10:30 Uhr, ein Wohnmobil der Marke Citroen in Burgdorf entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten bislang unbekannte Täter/Täterinnen einen grauen Citroen PÖSSL der an der Straße "Berliner Ring" in Burgdorf abgestellt wurde. Auffällig sind ein Fahrradträger am Heck, sowie ein Totenkopf-Aufkleber auf der Motorhaube (Foto beigefügt). Die Schadensumme wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Straße "Berliner Ring" beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Citroen PÖSSL geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ef, pol

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