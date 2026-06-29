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POL-H: Wunstorf: Toyota Tundra von Autohausgelände gestohlen - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte haben am Freitagmorgen, 26.06.2026, einen schwarzen Toyota Tundra aus einem Gewerbegebiet in Wunstorf entwendet. Bei der Flucht beschädigten sie ein Tor des umzäunten Geländes. Die Polizei fahndet mit Fotos nach dem gestohlenen Pkw und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschafften sich die unbekannten Täter/Täterinnen gegen 04:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet zwischen der Straße Auf Bösselhagen und der Kohlenfelder Straße. Dort entwendeten sie einen schwarzen Toyota Tundra. Mit dem Pickup durchfuhren sie anschließend ein Tor des umzäunten Geländes, durchbrachen dieses und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der gestohlene Toyota Tundra ist ein Neuwagen und hat einen Wert von rund 100.000 Euro. Nach Angaben des Autohauses handelt es sich um ein seltenes Importfahrzeug, von dem es in Deutschland nur rund 100 Exemplare geben soll. Da die unbekannten Personen bei der Flucht ein Tor durchfuhren, könnte der entwendete Pickup im Heckbereich beschädigt sein.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagmorgen im Bereich des Gewerbegebiets zwischen Auf Bösselhagen und der Kohlenfelder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen Toyota Tundra geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, trim

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