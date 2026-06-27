Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus dem Bereich Nordstadt ist wohlauf - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Hannover (ots)

Ein seit drei Tagen per Öffentlichkeitsfahndung gesuchter Mann aus dem Bereich Nordstadt ist wohlauf. Nach einer Kontaktaufnahme mit der Polizei ist eine Eigengefährdung nicht mehr anzunehmen. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

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