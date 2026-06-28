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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 42-Jährige aus Hannover-Stöcken vermisst - Wer hat die Frau gesehen?

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Hannover (ots)

Mit Hilfe von Fotos bittet das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einer seit mehreren Tagen vermissten Frau. Die 42-Jährige verschwand am Donnerstag aus ihrer Wohnung und tauchte bis Sonntag, 28.06.2026, nicht mehr auf. Da eine Eigengefährdung anzunehmen ist, hofft die Polizei auf Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Stöcken sah ihr Bruder die Frau am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung an der Zellerfelder Allee. Als er nach einem Termin gegen 11:00 Uhr in die Wohnung zurückkehrte, war seine Schwester mit unbekanntem Ziel verschwunden. Da eine Eigengefährdung besteht, verständigte der Mann die Polizei, die umgehend Suchmaßnahmen einleitete. Trotz diverser Ermittlungsschritte blieb die Frau bis zum Sonntagmorgen spurlos verschwunden.

Die Vermisste Jennifer Irmgard T.-K. ist etwa 1,68 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie schwarze Haare. Angaben zur möglichen Bekleidung lagen der Polizei nicht vor. Möglicherweise ist die 42-Jährige mit ihrem Fahrrad unterwegs. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Damen-Hollandrad der Marke Gazelle. Das Rad hat vorn einen Fahrradkorb und ein schwarzes auffällig massives Zahlenschloss. Gegebenenfalls trägt die Frau am linken Arm in Höhe der Armbanduhr einen Verband.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Frau machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3815 beziehungsweise Notruf 110 zu melden. /ram

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