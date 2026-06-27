Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchter Totschlag: 18-Jährige von ehemaligem Partner attackiert und lebensgefährlich verletzt - 19 Jahre alter Tatverdächtiger schwebt ebenfalls in Lebensgefahr

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen 19 Jahre alten Mann wegen versuchten Totschlags. Er steht in Verdacht, am Freitag, 26.06.2026, seine ehemalige Lebensgefährtin im Bereich ihres Wohnhauses in Hannover-Herrenhausen angegriffen und sie dabei lebensgefährlich verletzt zu haben. Anschließend begab sich der Tatverdächtige zur Herrenhäuser Kirche, wo auch er mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden wurde. Beide Personen wurden notoperiert und befinden sich aktuell in Krankenhäusern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover hatten sich die beiden Tatbeteiligten am Freitagnachmittag zu einem Gespräch im Bereich der Wohnanschrift der 18-Jährigen an der Herrenhäuser Straße verabredet. Im Rahmen des Austauschs attackierte der 19-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin gegen 14:00 Uhr plötzlich mit einer Axt und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, fanden die Frau und setzten einen Notruf ab. Der Tatverdächtige hatte den Tatort zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Gegen 14:30 Uhr meldete ein Zeuge an der Herrenhäuser Kirche an der Böttcherstraße dann einen Mann, der durch Schnitte und Stiche schwere Verletzungen aufwies. Wie sich aufgrund erster Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei dem Verletzten um den 19-Jährigen, der sich nach der Tat offensichtlich zu der Kirche begeben hatte. Die Ursache der bei ihm festgestellten Verletzungen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach Einschätzung des sofort hinzugerufenen Rettungsdienstes bestand auch bei dem Mann Lebensgefahr.

Im Laufe des Nachmittags wurden beide Tatbeteiligte notoperiert und befinden sich weiterhin zur Behandlung in Krankenhäusern. Nach wie vor schweben beide in Lebensgefahr.

Die Polizei sicherte an beiden Tatorten umfassend Spuren und vernahm erste Zeugen. Sie leitete gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ein.

Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können beziehungsweise den 19-Jährigen im Bereich der Herrenhäuser Kirche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

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