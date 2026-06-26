Polizeidirektion Hannover

POL-H: Misburg: ATVs/ Quads aus Lagerhalle entwendet, Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend, 22.06.2026, und Dienstagmorgen, 23.06.2026, mehrere ATVs, auch Quads genannt, sowie Werkzeuge aus einer Lagerhalle in Hannover-Misburg entwendet. Ein Fahrzeug wurde im Nahbereich wieder aufgefunden. Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei weiterhin fehlenden ATVs und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei brachen vermutlich mehrere Täter zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 05:40 Uhr, in eine Lagerhalle an der Straße Am Hafen ein. Aus der Halle einer dort ansässigen Verkaufsfirma entwendeten sie drei ATVs, sowie diverse Werkzeuge.

Eines der entwendeten Fahrzeuge wurde später im Nahbereich wieder aufgefunden. Zwei Quads fehlen weiterhin. Dabei handelt es sich um ein blaues sowie ein grau-schwarzes Fahrzeug des Herstellers CFMOTO. Der entstandene Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei veröffentlicht im Rahmen der Fahndung Fotos der beiden weiterhin fehlenden Quads.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Hafen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Quads geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

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