Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Schwerer Raubüberfall auf Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Mittwochmittag, 24.06.2026, ein Juweliergeschäft in der hannoverschen Innenstadt überfallen. Dabei bedrohten sie den Inhaber mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und flüchteten mit einem erbeuteten Armband.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten die beiden Männer gegen 12:15 Uhr das Juweliergeschäft in der Knochenhauerstraße. Nachdem sie sich von dem 54 Jahre alten Inhaber verschiedene Schmuckstücke hatten zeigen lassen und einer der Männer ein goldenes Armband angelegt bekommen hatte, schlugen und traten sie plötzlich auf den Mann ein. Der Inhaber setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe. Im weiteren Verlauf bedrohte einer der Täter den 54-Jährigen mit einer mutmaßlichen Schusswaffe. Anschließend flüchteten die Männer aus dem Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie lediglich das goldene Armband. Der 54-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeuginnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden auf die Situation aufmerksam und beobachteten, wie die Täter zu Fuß in Richtung Goldener Winkel flüchteten. Sie nahmen die Verfolgung auf, verloren die Männer jedoch im Bereich Ballhof in Richtung Hohes Ufer aus den Augen. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Diese blieben ohne Erfolg.

Die unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben: Einer der Täter war etwa 1,90 bis 1,95 Meter groß, muskulös und circa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug eine schwarze Regenjacke, eine dunkelblaue Jeans sowie schwarze Schuhe.

Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß und ebenfalls circa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug einen Drei-Tage-Bart, eine graue Kappe, eine graue Jacke sowie eine graue oder braune Hose.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Tätern geben können oder im Bereich Knochenhauerstraße, Goldener Winkel, Ballhof oder Hohes Ufer verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ef, trim

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