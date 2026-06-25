Polizeidirektion Hannover

POL-H: Präventionsaktion in der Innenstadt Hannovers rund um das Thema Zivilcourage und Sicherheit

Hannover (ots)

Helfen, einen Notruf absetzen und sich als Zeuge zur Verfügung stellen sind nur drei der sechs Regeln der Zivilcourage. Was sich dahinter genau verbirgt und welche weiteren Verhaltensregeln es gibt, um Menschen in Not zu unterstützen, können Interessierte am Montag, 29.06.2026, bei einer großen Präventionsaktion in der hannoverschen Innenstadt erfahren. Darüber hinaus werden noch weitere sicherheitsrelevante Themen und Aspekte beleuchtet.

Bei der Veranstaltung, die von 10:00 bis 17:00 Uhr am Platz der Weltausstellung stattfindet, rücken Landespolizei, Bundespolizei, Landeshauptstadt Hannover, die Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und Protec die Themen Zivilcourage und Sicherheit in den Fokus. An mehreren Aktionsständen erhalten Bürgerinnen und Bürger allerhand Informationen und können sich beraten lassen. Mit dem Angebot wollen die Initiatoren vor allem Jugendliche ansprechen. Zudem sind auch Schulklassen eingeladen, kurz vor dem Beginn der Sommerferien an den Infoständen vorbeizuschauen.

Die präsentierten Themen reichen von der Frage, wodurch und in welchen Situationen man Zivilcourage zeigen kann und sollte, über die Rolle eines Zeugen bis hin zu den Themen Waffenverbotszone, dem Phänomen Catcalling sowie der Aufklärung zu Sicherheitseinrichtungen in Bahnen und Stationen.

Das Angebot ist kostenfrei. Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/zivilcourage/ /ram, nash

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