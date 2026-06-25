POL-H: Nachtragsmeldung: Lebensgefährlich verletzter Pedelec-Fahrer im Krankenhaus verstorben
Hannover (ots)
Zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Hannover-Ricklingen ist am Donnerstag, 25.06.2026, ein Pedelec-Fahrer im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Der Mann war am Dienstagabend von einem Auto erfasst und erheblich verletzt worden.
Die ursprüngliche Pressemitteilung zum Sachverhalt finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6301072/ram
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Hannover
Michael Bertram
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell