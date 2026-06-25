Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Lebensgefährlich verletzter Pedelec-Fahrer im Krankenhaus verstorben

Hannover (ots)

Zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Hannover-Ricklingen ist am Donnerstag, 25.06.2026, ein Pedelec-Fahrer im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Der Mann war am Dienstagabend von einem Auto erfasst und erheblich verletzt worden.

Die ursprüngliche Pressemitteilung zum Sachverhalt finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6301072/ram

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