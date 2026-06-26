Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität: Einsatzkräfte der Polizei führen Schwerpunktkontrollen in der hannoverschen Innenstadt und ertappen mehrere mutmaßliche Dealer

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte und die Polizeistation Raschplatz haben am Donnerstag, 25.06.2026, gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Besondere Dienste erneut eine Schwerpunktkontrolle im Bereich der Innenstadt, insbesondere am Raschplatz und Hauptbahnhof, durchgeführt. Ziel des Einsatzes unter Beteiligung ziviler und uniformierter Beamtinnen und Beamter war die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum.

Bereits zu Dienstbeginn am frühen Nachmittag vollstreckten Einsatzkräfte einen bereits bestehenden Untersuchungshaftbefehl wegen Zwangsprostitution gegen einen 25-jährigen Mann. Der Festgenommene wurde dem Amtsgericht Hannover zugeführt.

Bei der Kontrolle im Bereich des Stellwerks erkannten zivile Fahnder einen 21-jährigen Mann, der im Verdacht stand, zuvor eine gefährliche Körperverletzung unter Einsatz eines Messers begangen zu haben. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Eine mögliche Tatwaffe wurde nicht gefunden, allerdings beschlagnahmte die Polizei ein Mobiltelefon, auf dem der Mann die Tat dokumentiert hatte. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags lag der Fokus auf der Bekämpfung des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln im Bereich Andreaestraße/Schillerstraße. Hierbei beobachteten zivile Kräfte innerhalb von nur 15 Minuten drei mutmaßliche Kriminelle im Alter von 20, 24 und 52 Jahren bei entsprechenden Aktivitäten. Während der 20-Jährige und der 24-Jährige verbotenerweise Marihuana an Käufer abgaben und daraufhin vorläufig festgenommen wurden, bot der 52-Jährige Passanten eine hochwertige und zuvor entwendete Gürteltasche zum Kauf an. Nach einer Vernehmung kam der Mann auf freien Fuß.

Gegen 18:20 Uhr stellten Beamte bei einer Personengruppe in der Andreaestraße erneut Handel mit Marihuana fest. Zwei minderjährige Käufer im Alter von 15 Jahren wurden mit Betäubungsmitteln angetroffen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Bei der Kontrolle der Gruppe fiel zudem ein 28-jähriger Mann auf, der gegen eine für ihn geltende Aufenthaltsbeschränkung verstieß.

Neben weiteren präventiven Personenkontrollen, bei denen unter anderem ein Einhandmesser in einem Rucksack sichergestellt wurde, verzeichnete die Polizei Verstöße gegen Platzverweise. Mehrere Personen wurden aufgrund der Missachtung dieser Anordnungen zur Dienststelle mitgenommen oder mussten die Örtlichkeit nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut verlassen. Zudem untersagten Einsatzkräfte einem 22-jährigen Autofahrer die Weiterfahrt, da sein Pkw nicht versichert war und unzulässige Scheibenfolien aufwies.

Die Polizei Hannover wertet den Einsatz als wichtigen Schritt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Innenstadtbereich und wird die Schwerpunktkontrollen auch in Zukunft fortsetzen. /ram,

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