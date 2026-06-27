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POL-H: Hannover-Hainholz: Unbekannte entwenden Anhänger - Polizei sucht Zeugen

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Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 22.06.2026, und Dienstag, 23.06.2026, einen Anhänger in Hannover-Hainholz entwendet, der zuvor am Straßenrand der Straße Rehagen abgestellt worden war. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe für Kfz-Diebstähle des Zentralen Kriminaldienstes Hannover wurde der Anhänger am Montag gegen 15:00 Uhr am Straßenrand der Straße Rehagen in Höhe der Meelbaumstraße abgestellt. Als Mitarbeitende der Eigentümerfirma den Anhänger am Dienstag gegen 16:00 Uhr abholen wollten, war dieser nicht mehr vor Ort.

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem entwendeten Anhänger und bittet Zeugen um Hinweise. Wer im Zeitraum von Montag, 22.06.2026, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 23.06.2026, 16:00 Uhr, Verdächtiges im Bereich Rehagen/Meelbaumstraße beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

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