Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Unfall mit Linienbus - Polizei bittet Fahrgast sich zu melden

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 24.06.2026, ist ein Pkw mit einem Linienbus im hannoverschen Stadtteil Mitte in der Königsstraße zusammengestoßen, ein unbekannter weiblicher Fahrgast wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet nun die Frau sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der Linienbus (Linie 100) gegen 14:15 auf der Königsstraße in Richtung Thielenplatz, als er mit einem Pkw der Marke Smart zusammenstieß, der von einem Parkplatz auf die Straße einbog. Beim Zusammenstoß stürzte eine Frau im Linienbus und verletzte sich leicht. Die weiteren Fahrgäste sowie der Busfahrer und die 82-jährige Pkw-Fahrerin blieben unverletzt. Die Schadensumme wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet die verletzte Frau sich bei dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 1888 zu melden. Auch mögliche Beobachtungen von Zeuginnen und Zeugen sowie anderen Fahrgästen können für die weiteren Ermittlungen hilfreich sein. /ef, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell