Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Am "Bigge Grill" für mehr Sicherheit auf dem Motorrad

Attendorn (ots)

Auf dem Parkplatz des "Bigge Grills" hatte die Kreispolizeibehörde Olpe am Sonntag, 26. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr einen besonderen Einsatz im Rahmen der Prävention. Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter finden sich an diesem Parkplatz viele Motorradfahrer für eine Pause oder einen Kaffee ein.

Diese Gelegenheit nutzten Polizeibeamte, um im Rahmen einer landesweiten Präventionsaktion mit Motorradfahrern zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr ins Gespräch zu kommen. Zu diesem Zweck hatte die Kreispolizeibehörde einen besonderen Anhänger auf dem Parkplatz aufgestellt. In diesem waren Ausstellungsstücke, wie ein an einem schweren Verkehrsunfall beteiligtes Motorrad und der entsprechende Helm des Fahrers ausgestellt. Den Fahrer selbst hätte dieser Unfall beinahe das Leben gekostet. Der Kurzfilm, der im Anhänger zu sehen war, zeigte das Schicksal des Motorradfahrers nach seinem Unfall. In verschiedenen Interviews kamen außerdem der Unfallchirurg des verunfallten Mannes sowie seine Angehörigen zu Wort. Eine Aktion, die deutlich machte, welche Auswirkungen Unfälle dieser Art auf einen großen Personenkreis haben können.

Darüber hinaus waren die Beamten vor Ort für Fragen zur Aktion und in Sachen Sicherheit zur Stelle. Auch die Wirkung von lebensrettenden Airbag Westen wurde erklärt und demonstriert.

Weit mehr als hundert Motorradfahrende schauten sich an diesem Tag den Ausstellungswagen an. "Viele der Menschen, die die Ausstellung angesehen haben wirkten sichtlich beeindruckt. Für die Polizei war die Aktion ein voller Erfolg", resümiert Polizeihauptkommissar Elmar Beulmann, Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Olpe.

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