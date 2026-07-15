POL-PDMT: Erstmeldung - Meudt, Verkehrsunfall auf der L 300
Meudt (ots)
Am 15.07.2026 gegen 15:20 Uhr ereignete ein Verkehrsunfall auf der L 300 zwischen den Abfahrten Boden und Meudt in Höhe der dortigen Mülldeponie unter Beteiligung eines LKW und zwei Traktoren. Die L300 ist derzeit für die Verkehrsunfallaufnahme in diesem Abschnitt voll gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen. Es wird nach berichtet von Vorabanfragen bitten wir abzusehen.
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