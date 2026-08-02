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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Olpe (ots)

Am 02.08.2026 um 16:08 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich des "Spaghettiknoten" in Olpe. Eine 30-Jährige Mercedesfahrerin aus Wuppertal befuhr die Abfahrt von der B54 zur L512 in Fahrtrichtung Olpe. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte sie auf der L512 ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah sie den auf der L512 befindlichen Porsche eines 65-Jährigen aus Gummersbach, der die L512 in Fahrtrichtung Olpe befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mercedes war mit insgesamt vier Personen besetzt, der Porsche mit zwei Personen. Eine 21-Jährige Mitfahrerin des Mercedes wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 61-Jährige Beifahrerin des Porsche wurde ebenfalls leicht verletzt, begab sich jedoch selbstständig in Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen örtlichen Abschleppdienst geborgen. Die L512 blieb für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Attendorn gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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