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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter nach Öffentlichkeitsfahndung bekannt

Suhl (ots)

In einer Anfang April gesteuerten Öffentlichkeitsfahndung wurde die Bevölkerung gebeten, Hinweise, zu einem bis dahin unbekannten Mann, der am 21.08.2024 und 22.08.2024 unberechtigt Geld vom Konto eines Seniors in Suhl abgehoben hatte, zu geben. Der Täter meldete sich kurz darauf selbstständig beim Inspektionsdienst Suhl. Die Tat ist somit aufgeklärt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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