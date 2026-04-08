LPI-SHL: Täter nach Öffentlichkeitsfahndung bekannt
Suhl (ots)
In einer Anfang April gesteuerten Öffentlichkeitsfahndung wurde die Bevölkerung gebeten, Hinweise, zu einem bis dahin unbekannten Mann, der am 21.08.2024 und 22.08.2024 unberechtigt Geld vom Konto eines Seniors in Suhl abgehoben hatte, zu geben. Der Täter meldete sich kurz darauf selbstständig beim Inspektionsdienst Suhl. Die Tat ist somit aufgeklärt.
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