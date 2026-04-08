LPI-SHL: Über 0,5 Promille
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Dienstagabend einen 39-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der gerichtverwertbare Test bestätigte den Vorwert, sodass die Polizisten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze bearbeiten.
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