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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Über 0,5 Promille

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Dienstagabend einen 39-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der gerichtverwertbare Test bestätigte den Vorwert, sodass die Polizisten dem 39-Jährigen die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze bearbeiten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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