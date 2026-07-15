Polizei Hamburg

POL-HH: 260715-1. Zwei vorläufige Festnahmen nach Einbruch in ein Bürogebäude in Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.07.2026, 03:36 Uhr

Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Wolliner Straße

In der Nacht zu Mittwoch haben zivile Polizistinnen und Polizisten in Hamburg-Rahlstedt zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Bürogebäude eingebrochen zu sein. Beide Tatverdächtigen müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Ein aufmerksamer Zeuge vernahm zunächst verdächtige Geräusche aus dem Bürogebäude einer Kirchengemeinde und beobachtete kurz darauf zwei Männer, die das Objekt verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Die Tatverdächtigen konnten anhand der Personenbeschreibung durch zivile Polizeikräfte des Polizeikommissariats (PK) 38, die nach Eingang des Notrufes umgehend für Fahndungsmaßnahmen eingesetzt worden waren, angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 17-jährige Syrer und sein 26-jähriger bulgarischer Komplize wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier müssen sie sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls werden beim Wandsbeker Landeskriminalamt (LKA 15) geführt und dauern an.

Wen.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell