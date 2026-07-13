Polizei Hamburg

POL-HH: 260713-1. Eine Zuführung nach Tötungsdelikt in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.07.2026, 02:13 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Sonntag im Hamburger Stadtteil Bramfeld eine 43-Jährige vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, ihre 15-jährige Tochter getötet zu haben. Die Frau wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wohnte die 15-Jährige in einer Jugendwohnung und wurde von einer Betreuerin der Einrichtung am Samstagabend als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie vereinbart von einem Aufenthalt bei ihrer Mutter zurückgekehrt war. Im Rahmen der Suchmaßnahmen überprüfte eine Funkstreifenwagenbesatzung die Wohnung der 43-jährigen Mutter im Stadtteil Bramfeld und fand die Jugendliche leblos mit Spuren von massiver Gewalteinwirkung in ihrem Kinderzimmer vor.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten nur noch den Tod der 15-Jährigen feststellen. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen daraufhin die 43-Jährige vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen, die noch in der Nacht von der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden. Die 43-jährige Deutsche, die möglicherweise psychisch erkrankt sein könnte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter hat heute Vormittag einen Haftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

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