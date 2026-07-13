Polizei Hamburg

POL-HH: 260713-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf ein Wettbüro in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.07.2026, 23:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Wilhelm-Strauß-Weg (Bahnhofspassage)

Nachdem ein Unbekannter am Samstagabend ein Sportwetten-Geschäft im Stadtteil Wilhelmsburg ausgeraubt hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat der unbekannte Mann das Wettbüro, bedrohte einen 21-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen war, flüchtete der

- circa 170 cm große, - geschätzt Ende 20 Jahre alte, - schlanke, - dunkel gekleidete und - mit einer Kapuze, einer Sonnenbrille sowie einem über die Nase gezogenen Tuch maskierte

mutmaßliche Räuber in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung einer tatverdächtigen Person.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun von der örtlich zuständigen Fachabteilung für Raubdelikte (LKA 184) fortgeführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell