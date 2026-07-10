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Polizei Hamburg

POL-HH: 260710-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 79-Jährigem aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 09.07.2026, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Lenzweg

Seit heute Nachmittag suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 79-jährigen Mann aus Hamburg-Lokstedt.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260710-4. Vermisstenfahndung nach 79-Jährigem aus Hamburg-Lokstedt".

Eine Passantin hat den Vermissten heute Abend im Stadtteil Hoheluft-Ost wiedererkannt und daraufhin die Polizei verständigt. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Senior anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Schl.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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