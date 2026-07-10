Polizei Hamburg

POL-HH: 260710-1. Kinder-HIT-Tag 2026 von Polizei und Feuerwehr

Hamburg (ots)

Zeit: 14.07.2026, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Gelände der Polizei (Akademie der Polizei), Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg

Auch in diesem Jahr findet der beliebte Kinder-HIT-Tag statt und bietet den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern erneut ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Attraktionen und Vorführungen. Polizei und Feuerwehr freuen sich auf viele Gäste!

Unter anderem präsentieren die Polizei- und Feuerwehrtaucher, die Wasserschutzpolizei sowie die Hubschrauberstaffel der Polizei eindrucksvoll ihre Arbeit.

Für Spaß und Spannung sorgen außerdem die Vorstellungen der Motorrad-, Reiter- und Diensthundestaffel der Polizei, die Darbietungen der Jugendfeuerwehr sowie Rundfahrten mit Einsatzfahrzeugen. Der Polizeihubschrauber "Libelle" kann von innen und außen besichtigt werden.

Ein Fahrradparcours, eine Schminkstation und Wasserspiele der Feuerwehr sind nur einige der weiteren zahlreichen Angebote, die Kinderherzen höherschlagen lassen.

Der Eintritt zum Kinder-HIT-Tag ist kostenfrei!

Hamburg Wasser stellt allen Besucherinnen und Besuchern während der Veranstaltung kostenfrei frisches Trinkwasser zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Sozialbehörde im Rahmen des Hitzeschutzaktionsplans mit tollen Aktionen an der Seite von Hamburg Wasser anwesend.

Vor Ort werden Spenden gesammelt, die gemeinsam mit dem Erlös aus dem Speisenverkauf an das christliche Kinder- und Jugendhaus "DIE ARCHE" Kinderstiftung gehen.

Die Scheckübergabe findet um 14:00 Uhr im Beisein des Leiters der Schutzpolizei, Timo Zill, und des stellvertretenden Amtsleiters der Feuerwehr, Martin Timmler, statt.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, an der Übergabe teilzunehmen.

Da auf dem Polizeigelände keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen und auch im Umfeld nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die U-Bahnhaltestelle Lattenkamp empfohlen. Bitte beachten Sie zudem, dass die U-Bahnhaltestelle Alsterdorf aufgrund von Baumaßnahmen nur über einen Schienenersatzverkehr erreichbar ist.

Weitere Informationen zum diesjährigen Kinder HIT-Tag finden Sie im Internet unter: https://www.polizei.hamburg/save-the-date--899974

Wen.

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