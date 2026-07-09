Polizei Hamburg

POL-HH: 260709-5. Tataufklärung und Vollstreckung eines Haftbefehls nach Raubdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.05.2026, 06:15 Uhr

Ort: Hamburg-St. Pauli, Talstraße

Nachdem im Mai ein 51-Jähriger im Hamburger Stadtteil St. Pauli überfallen worden war, führten Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA 114) gemeinsam mit der Bundespolizei zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen. Am Dienstag haben Beamtinnen und Beamte Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und einen 20-jährigen Tatverdächtigen verhaftet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 51-Jährige in der Talstraße, als sich unvermittelt ein Unbekannter mit Tanzbewegungen näherte und ihn wenig später mit Pfefferspray attackierte. Nachdem der Unbekannte einen geringen Bargeldbetrag entwendet und einer Komplizin übergeben hatte, flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Situation aufmerksam gemacht und übernahm vor Ort die Anzeigenaufnahme. Eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr versorgte den leicht verletzten 51-Jährigen vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Raubdezernat der Region Mitte I (LKA 114) übernommen. Nach Auswertung von Videobildern, bei der auch ein Super-Recognizer der Bundespolizei hinzugezogen wurde, gerieten der 20-jährige Syrer und eine 18-jährige Deutsche in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen und einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Bei der Vollstreckung der Beschlüsse in den Stadtteilen Rothenburgsort und Harburg trafen sie beide Tatverdächtigen an und stellten Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, die 18-Jährige wurde entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell