Polizei Hamburg

POL-HH: 260709-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.03.2026

Ort: Hamburg-Barmbek-Nord, Habichtstraße

Seit Mitte April suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes nach dem 40-jährigen Mann aus Hamburg-Barmbek-Nord.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260410-4. Vermisstenfahndung nach 40-Jährigem aus Hamburg-Barmbek-Nord".

Der Vermisste begab sich selbstständig zur Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

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