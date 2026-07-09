Polizei Hamburg

POL-HH: 260709-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 89-Jährigem aus Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.07.2026, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Efeuweg

Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach dem 89-jährigen Mann aus Hamburg-Winterhude.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260708-3. Vermisstenfahndung nach 89-Jährigem aus Hamburg-Winterhude".

Der Vermisste begab sich selbstständig zur Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Pap.

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