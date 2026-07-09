POL-HH: 260709-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 89-Jährigem aus Hamburg-Winterhude
Hamburg (ots)
Zeit: seit 07.07.2026, 12:00 Uhr
Ort: Hamburg-Winterhude, Efeuweg
Seit gestern suchte die Polizei mithilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern nach dem 89-jährigen Mann aus Hamburg-Winterhude.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260708-3. Vermisstenfahndung nach 89-Jährigem aus Hamburg-Winterhude".
Der Vermisste begab sich selbstständig zur Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Pap.
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