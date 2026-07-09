Polizei Hamburg

POL-HH: 260709-3. Zeugenaufruf nach Raubdelikten auf zwei Seniorinnen in Hamburg-Osdorf und - Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 08.07.2026, 12:30 Uhr

b) 08.07.2026, 13:45 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Osdorf, Oelsnerring

b) Hamburg-Eidelstedt, Simon-Wannewitz-Ring

Gestern Mittag sind zwei 84- und 90-jährige Frauen in den Hamburger Stadtteilen Osdorf und Eidelstedt beraubt worden. Eine von ihnen wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

a) Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei spazierte die 90-jährige Frau auf einem Gehweg durch die Kleingartenanlage zwischen dem Oelsnerring und der Julius-Brecht-Straße auf Höhe eines Supermarktes, als sie unvermittelt von einem Unbekannten gegen den Kopf geschlagen wurde. Anschließend entriss ihr der Mann die Handtasche. Der mutmaßliche Räuber flüchtete mit seiner Beute in Richtung der dortigen Kleingartenanlage.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Die Seniorin, die durch den Angriff leicht verletzt wurde, beschreibt den Unbekannten wie folgt:

- männlich - circa 45 Jahre alt - etwa 185 bis 190 cm groß - sportliche, schlanke Statur - "mageres" Gesicht - "europäisches Erscheinungsbild" -bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Hemd

Das Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

b) Nach den bisherigen Erkenntnissen des Eimsbüttler Raubdezernats (LKA 134) spazierte die 84-jährige Frau mit ihrem 82-jährigen Bruder den Simon-Wannewitz-Ring entlang, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann entriss ihr unvermittelt die Halskette und rannte los. Der 82-Jährige versuchte noch, den mutmaßlichen Räuber aufzuhalten, stürzte jedoch dabei und verletzte sich leicht. Seine Schwester blieb unverletzt.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme des Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - circa 25 bis 35 Jahre alt - etwa 165 bis 175 cm groß - sportliche, schlanke Statur - "schmales" Gesicht - dunkle Haare - "mitteleuropäische Erscheinung" - bekleidet mit einer dunklen Schirmmütze

Die Ermittlungen des LKA 134 dauern an.

Personen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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