Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht am Ludgeriplatz - Polizei sucht Zeugen nach Autokorso

Münster (ots)

Nachdem es am frühen Sonntag (21.06. gegen 00:30 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten E-Scooter-Fahrer und einem Pkw gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer befuhr gegen 00:30 Uhr den Kreisverkehr des Ludgeriplatzes mit einem gelben Miet-E-Scooter. Auf Höhe eines verkehrsbedingt haltenden KIA stürzte der unbekannte Mann, wobei der E-Scooter mit dem Pkw kollidierte und das Fahrzeug beschädigte.

Der Unbekannte gab gegenüber dem Fahrzeugführer an, sich leicht an der Hüfte verletzt zu haben, und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unbekannte wird beschrieben als circa 24 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit einem "nordafrikanischen" Erscheinungsbild und einem Bart. Der Mann habe zum Unfallzeitpunkt eine kurze Hose sowie ein braunes T-Shirt getragen und arabisch gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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